President Kenia trekt omstreden wet in na bloedbad rond protest

In Kenia is de omstreden wet van tafel waartegen massaal is geprotesteerd. President William Ruto heeft dat in een tv-toespraak bekendgemaakt. Volgens een Keniaanse mensenrechtenorganisatie heeft het harde optreden door de politie en het leger van gisteren geleid tot zeker 23 doden.

"Ik zal luisteren naar de inwoners van Kenia", zei Ruto in zijn speech. Hij zal de wet - die zou leiden tot belastingverhoging op allerlei levensproducten - niet ondertekenen en intrekken. Ruto wil een "nationaal dialoog" over hoe het nu verder moet. Over aftreden, waartoe demonstranten oproepen, ging het niet.

Vandaag rustig

Het parlementsgebouw in hoofdstad Nairobi werd gisteren bestormd door duizenden betogers. Het parlement had toen net het wetsvoorstel goedgekeurd. Politici moesten vluchten en een deel van het pand werd in brand gestoken. Voor de bestorming en in de dagen ervoor verliepen de demonstraties overwegend vreedzaam.

In deze video zie je beelden van de bestorming gisteren: