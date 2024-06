Na 72 keer de laatste Groots met een zachte G: 'Sowieso huilen'

Nieuwe uitdaging

Groots bleef overigens niet binnen de Nederlandse grenzen. Guus trad ook duizenden kilometers hiervandaan op: in 2013 op Curaçao en in 2022 in de Webster Hall in New York. Vooral Nederlandse fans kochten een kaartje; er werd dan ook niet in het Engels gezongen.

Meeuwis stopt met de concerten om nieuwe dingen te kunnen doen, zei hij eerder. "Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging."

Helemaal weg is Meeuwis niet als het slotakkoord geklonken heeft: bij de hoofdingang van het gebouw staat vanaf nu een standbeeld van de artiest. De sculptuur is een kleine jongen met een bal onder zijn voet. Achterop het shirt staat de naam Guus, met rugnummer 17 ter ere van datzelfde aantal edities van concerten in het stadion.