Gratie voor homoseksuele militairen VS die werden veroordeeld

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd gratie te verlenen aan militairen die zijn veroordeeld voor homoseksualiteit. Duizenden veroordeelden zullen in aanmerking komen voor de gratie, schat de regering in.

Meer dan 60 jaar lang werden homoseksuele militairen veroordeeld onder een militaire wet die seks tussen twee mannen verbood.

"Vandaag zet ik een historische fout recht door gratie te verlenen aan veel voormalige dienstleden die zijn veroordeeld omdat ze simpelweg zichzelf waren", zei Biden in een verklaring.

Degenen die onder de gratie vallen kunnen een bewijs aanvragen dat hun veroordeling is uitgewist en hun ontslagreden officieel laten aanpassen. Verder kunnen ze misgelopen loon en andere toeslagen terugkrijgen.

Illegale homoseksualiteit

Homoseksuele handelingen waren van 1951 tot 2013 verboden binnen de Amerikaanse krijgsmacht. Tot 1994 mochten homoseksuelen het leger niet in. Daarna werd het 'don't ask, don't tell'-beleid ingesteld door de regering van Bill Clinton. Er werd niet naar seksuele geaardheid gevraagd, maar mannen mochten ook niet uit de kast komen. Sinds 2013 is consensuele seks tussen mannen toegestaan.

"Ondanks hun moed en grote offers, zijn duizenden lhbti-militairen uit het leger gezet om hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit", zei Biden. "Sommigen van deze patriottische Amerikanen moesten voor de krijgsraad verschijnen en moesten de last van dit grote onrecht decennialang dragen."

De actie van Biden valt samen met de Amerikaanse Pride-maand, waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de positie, emancipatie en acceptatie van lhbti'ers.