Sprinters, klimmers en knechten: deze veertien Nederlanders rijden de Tour de France

In de Giro d'Italia, zijn eerste grote doel dit jaar, kon Jakobsen geen potten breken. Na een valpartij moest hij de koers verlaten. In de Tour is Jakobsen gebrand op eerherstel. Twee jaar geleden won hij in Denemarken al eens een Tour-etappe. Als dat dit jaar ook lukt, maakt Jakobsen zijn tegenvallende start bij DSM in één klap goed.

De sprinttrein voor Jakobsen bestaat naast Duitser John Degenkolb uit twee Nederlanders: Nils Eekhoff (26), die aan zijn vierde Tour begint, en debutant Bram Welten (27).

Avontuurlijke debutant: Frank van den Broek (23 jaar, DSM-firmenich PostNL)

Naast sprintzeges hoopt DSM op overwinningen in de lastigere etappes. Debutant Frank van den Broek is de grootste verrassing in de Nederlandse ploeg. De aanvallende renner is pas bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, maar viel meteen op met zijn aanvalslust in de Ronde van Zwitserland.

Ook schreef hij de Ronde van Turkije op zijn naam. Wel iets anders dan de Tour, maar in de aanvallende Nederlandse ploeg zal hij zich ook graag willen laten zien op het grootste podium.

Sprinter op zoek naar vorm: Dylan Groenewegen (30 jaar, Jayco AlUla)

Ook voor Groenewegen verloopt 2024 allerminst succesvol, met tot vorig weekend alleen drie zeges in kleinere koersen. De Amsterdamse sprinter lijkt met zijn overtuigende overwinning op het NK van zondag net op tijd in vorm te zijn.