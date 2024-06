Eerste tropische dag van het jaar is een feit (en net iets eerder dan normaal)

De hitte leidde vandaag wel tot wat hinder in de provincie: de Westerschelde Ferry had problemen omdat de boten te heet werden. En bij de draaibrug in Oost-Souburg veroorzaakten zwemmers vandaag oponthoud.

Eerder dan gemiddeld

De eerste tropische dag valt dit jaar iets eerder dan gemiddeld; normaal gebeurt dit op 29 juni. Vorig jaar werd op 11 juni al 30 graden gemeten in De Bilt. De eerste lokale tropische dag is gemiddeld op 8 juni en was dit jaar dus een stukje later. Vorig jaar was het Limburgse Arcen als eerste met een temperatuur van 30 graden, op 9 juni.

Gemiddeld komt het in De Bilt tot vijf tropische dagen per jaar. In 2022 gebeurde dat vaker: toen werd op 9 dagen een temperatuur hoger dan 30 graden gemeten. Het jaar met de meeste officiële tropische dagen was in 1976: toen werden er veertien genoteerd. Volgens Weeronline wordt het morgen mogelijk nog een keer tropisch warm; daarna zakt de temperatuur weer naar zo'n 22 graden.