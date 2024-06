In Engelse 'rode muur' overheerst teleurstelling en maakt Labour kans op winst

Ze werden de 'driedaagse miljonairs' genoemd. Vissers in het Noord-Engelse vissersstadje Grimsby die bij terugkomst in de haven zoveel aan de vangst hadden verdiend dat ze dagenlang konden drinken in de pub, terwijl de meter van de taxi buiten doortikte.

Het stadje gonst van nostalgische verhalen, over de hoogtijdagen van de vissersvloot. Want Grimsby was ooit de drukste vishaven van het land. De vloot bestond uit ruim 600 vissersboten en de markt waar de vis werd verkocht, was kilometers lang.

Van die vissersvloot zijn nog maar enkele boten over. Gure wind waait door de verlaten straten van de oude haven.

Eerst was er de 'kabeljauw-oorlog' met IJsland in de jaren 70, waardoor Grimsby visgronden kwijtraakte. En later deden de quota's en limieten, opgelegd door de Europese Unie, de vloot echt de das om. Duizenden banen gingen verloren.

'Overweldigende Brexit-stem'

Niet verrassend dat hier de woede jegens de EU tot een overweldigende Brexit-stem leidde. "Het was een emotionele kwestie", zegt Patrick Salmon, die een traditionele visrokerij runt. "De politici maakten van Brexit iets emotioneels en gebruikten de visserij als een middel om ons te raken."

De teloorgang van de visvloot in Grimsby was al voor Brexit een feit. Net als in andere arbeidersgebieden in Noord- en Midden-Engeland was er voor de vergane industrie bitter weinig in de plaats gekomen. Het was in zulke steden, gebouwd rondom mijnen en fabrieken, waar al ver voor Brexit werkloosheid en frustratie was ontstaan.

Op de vismarkt in Grimsby worden nog altijd bakken vis heen en weer gesleept terwijl mannen in witte jassen over de prijs onderhandelen. Maar deze vis is niet zelf gevangen, hij wordt geïmporteerd.

De baas van de markt, Martyn Boyens, is laconiek. "Ja, hier was een massale Brexit-stem omdat we dachten dat de visindustrie buiten de EU weer kon opbloeien. En nee, daar is nu niks van terechtgekomen. Maar ach, politici praten en beloven van alles. Uiteindelijk heb je niks aan dat geleuter. We houden dit alles gaande met hardwerkende mensen."

Johnsons FC Grimsby muts

Het was in deze vishal dat Boris Johnson vlak voor de verkiezingsdag in 2019 grappen stond te maken met een kabeljauw in zijn hand. Hij bleef uren, omringd door lachende viskopers. Johnson was de eerste politicus in jaren die naar dit gebied omkeek en beloofde erin te investeren. Eenmaal terug in Londen bleef hij de muts van FC Grimsby dragen, de voetbalclub van deze stad.

Nu, een aantal jaren later, is Johnson door zijn partij afgezet (in 2022) en hebben de Conservatieven grote moeite om deze gebieden te behouden. Niet alleen Grimsby, maar zo'n 50 andere zetels in Noord- en Midden-Engeland staan op het punt om weer naar Labour te gaan bij de verkiezingen op 4 juli.