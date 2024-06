Twee doden bij ongeluk op A73, snelweg rest van de middag afgesloten

Bij een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de A73 bij Nijmegen zijn twee mensen om het leven gekomen. De weg is de rest van de middag afgesloten.

De melding van het ongeluk kwam rond het middaguur binnen bij de politie. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse, onder meer een traumahelikopter. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De snelweg tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg is daarom afgesloten tot zeker 17.30 uur, meldt de ANWB. De vertraging was om 13.30 uur 80 minuten, maar om 15.30 uur zijn automobilisten nog maar een kwartier extra kwijt.

Meer ongelukken

Op meer plekken in het land is het drukker dan normaal door verkeersongelukken. De A27 tussen Oosterhout en Hank is dicht door een ongeluk, de vertraging is daar ongeveer een uur. Ook op de route die auto's kunnen gebruiken om om te rijden is een ongeluk gebeurd: op de A15 staat een file van zo'n 11 kilometer, wat een vertraging van ruim een uur oplevert.