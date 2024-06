NAVO-baas Rutte moet diepe kloven overbruggen

"Dat soort taal is slecht voor de geloofwaardigheid van de NAVO", zegt Bolder, die verbonden is aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. "Dan blijft er niets over van de resolute houding waarmee de NAVO voor afschrikking zorgt."

En het is niet alleen een kwestie van taal, denkt hij. Afschrikking door middel van sterke conventionele strijdkrachten en kernwapens is de hoeksteen van de verdediging van Europa. Die elementen moeten niet verzwakt, maar juist versterkt worden. Daar zal Rutte een hele kluif aan hebben, want de Europese NAVO-lidstaten zijn allesbehalve eensgezind en gecommitteerd aan een sterkere NAVO.

'Nationalisme en populisme'

"Naar binnen gekeerde politiek in Europa." Zo noemt Ben Bekkering het probleem dat volgens hem een dreiging vormt voor de eenheid binnen de westerse alliantie en een uitdaging is voor Rutte. "Er komen leiders aan de macht die niet zo veel op hebben met internationale oriëntatie en afspraken", zegt Bekkering, viceadmiraal buiten dienst bij de Koninklijke Marine en verbonden aan Instituut Clingendael.

Hij verwijst daarmee naar onder andere Trump en de Hongaarse premier Orbán. Die laatste steunde Rutte pas na "een goed gesprek", half juni. "Die nationalistische, populistische tendens druist in tegen de waarden waar wij voor hebben geknokt sinds de Tweede Wereldoorlog en waar de NAVO voor staat."

Dat heeft concrete gevolgen. Hongarije hield, evenals Turkije, de toetreding van de twee nieuwste lidstaten Finland en Zweden lang tegen. Beide landen koesterden een traditie van neutraliteit, maar gingen na de Russische invasie in Oekraïne overstag en zochten aansluiting bij de alliantie.

Inmiddels zijn Finland en Zweden dus lid, maar het feit dat Orbán maandenlang tegenstribbelde sloeg een deuk in de eenheid die de NAVO wil uitstralen. En er is twijfel gezaaid over hét grote vraagstuk waar Rutte mee te maken krijgt: hoe ver wil de NAVO gaan in het opstaan tegen Rusland? Met andere woorden, wat ziet Poetin als hij naar de huidige NAVO kijkt: een sterk, verenigd front? Of een verdeeld en dus beïnvloedbaar gezelschap?