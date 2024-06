Vergeten olympische sport: de ballonvaart van Parijs eindigde in 1900 in Kyiv

Bij de Olympische Spelen in Parijs zijn 32 sporten te zien. Er komen regelmatig nieuwe sporten bij, maar er is ook een aantal sporten uit het collectieve geheugen verdwenen. Daarom was er wekelijks aandacht voor een vergeten olympische sport. Vandaag de laatste: ballonvaren.

"Ballonvaren is gewicht besparen", zegt Jan Oudenampsen met een brede grijs als hij in zijn schuur in de Achterhoek een groot uitgevallen rugzak toont. De ballonnen mogen in de lucht dan enorme gevaartes lijken, op de grond blijkt dat deze tas voldoende is om het textiel in op te bergen. "Alles is licht, alles is afgemeten en absoluut niet zwaarder dan absoluut nodig."

Ondertussen komt junioren-wereldkampioen Roy Gommer aanlopen met een aantal stokken. "Daar rust de brander op", verduidelijkt Oudenampsen. "Anders krijg je die bij de landing op je hoofd. Toen die stokken nog niet bestonden, hadden de vaarders helmen op. Dat kan je op oude foto's nog zien."