De uitzending van 2 november

De aanwezigheid van het coronavirus in het rioolwater kan een belangrijke indicator zijn voor het signaleren van een stijgend aantal coronabesmettingen. Maar dan moet wel duidelijk zijn van hoeveel bewoners het rioolwater afkomstig is om iets over het aantal besmettingen te kunnen zeggen. Vandaag zijn we op bezoek bij het RIVM in het laboratorium voor rioolwateronderzoek. Vanaf komende week kunnen ze daar preciezer vast stellen waar besmettingen vandaan komen.

De ruis rond de stembusgang in de VS

De verkiezingen in de VS zijn in volle gang. Officieel brengen Amerikanen morgen hun stem uit, maar er wordt nu al veelvuldig vroeg of per post gestemd vanwege de coronapandemie. President Donald Trump zegt dat hij juridische stappen voorbereidt over het tellen van stemmen per post in Pennsylvania. Hij is fel tegen het stemmen per post, omdat hij denkt dat dat tot meer fraude zal leiden. Vooral Democratische kiezers stemmen via de post. Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in de VS en doet verslag.