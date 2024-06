Lukaku jaagt op geldig doelpunt, met angst voor de VAR: 'Hij is nu bang om te juichen'

"Hij heeft nog niet veel geluk gehad, maar toch is hij gelukkig", zei ploeggenoot Jérémy Doku op een persconferentie over Lukaku. De 22-jarige buitenspeler benadrukt maar wat graag hoe groot de invloed van zijn negen jaar oudere landgenoot is op de ploeg, zelfs zonder (geldige) doelpunten.

Belangrijk met assist

"Natuurlijk, Romelu is een spits", benadrukte Doku. "Hij wil altijd scoren en natuurlijk denkt hij aan zijn individuele statistieken, dat lijkt me normaal. Maar hij is blij, omdat we de laatste wedstrijd wonnen. En hij scoorde dan niet, maar gaf wel een assist, dat is ook belangrijk."

"We creëren wel de kansen en Lukaku staat telkens op de juiste plaats", voegde aanvoerder De Bruyne kalmpjes toe. "Ik zie geen gefrustreerde Romelu."