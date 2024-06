Bod van 6,5 miljoen op geruchtmakende camping Fort Oranje

Een nog onbekende bieder heeft een bod van bijna 6,5 miljoen euro uitgebracht op camping Fort Oranje in Rijsbergen. Vanochtend werd het terrein in opdracht van de gemeente geveild.

Die veiling nam een half uur in beslag. Tijdens het tegen elkaar opbieden bleef het hoogste bod steken op 4,1 miljoen euro, meldt Omroep Brabant. Maar in de zogeheten afmijnfase, waarbij bieders eenmalig mogen overbieden, stopte de teller op 6.450.000 euro.

Fort Oranje begon ooit als familiecamping, maar veranderde gaandeweg in wat de gemeente een "criminele woonwijk" noemde. De camping werd een broedplaats van drugscriminaliteit, prostitutie en mensenhandel, waar ongeveer 600 mensen "onder schrijnende omstandigheden" leefden. In 2017 besloot de gemeente Zundert beslag te laten leggen op de camping en het beheer over te nemen.

Publiek geld terughalen

Sinds die tijd is de camping verder in verval geraakt, maar een deel van de kosten liep door. De gemeente schat daar inmiddels zo'n 5 miljoen euro aan te hebben uitgegeven. "De kosten die wij hebben gemaakt zijn publiek geld en dat dient terug te komen naar onze gemeenschap", zei burgemeester Vermue toen ze vorige week de openbare veiling aankondigde.

Voordat het terrein definitief wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar wil de gemeente nog wel gebruik maken van het "recht van beraad", een extra bedenktijd om al dan niet op de hoogste bieding in te gaan. "We gaan ons uiterste best doen om binnen afzienbare termijn bekend te maken aan welke bieder de gronden worden gegund (verkocht red.)", laat de gemeente weten.

Duidelijk is dat de nieuwe eigenaar van onbesproken gedrag moet zijn en dat hij zich aan het bestemmingsplan moet houden. Daarin staat dat het terrein alleen mag worden gebruikt voor recreatiedoeleinden.

Permanente bewoners

Op het terrein woont een klein aantal bewoners permanent. Zij hebben de grond in het verleden gekocht van voormalige eigenaar Cees Engel. De nieuwe eigenaar zal met hen in overleg moeten, stelt de gemeente.