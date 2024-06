Veerboten Westerschelde urenlang uit de vaart door warmte

De veerdienst tussen Vlissingen en Breskens heeft vanochtend urenlang stilgelegen als gevolg van de warmte. Inmiddels heeft Westerschelde Ferry maatregelen getroffen en varen de twee schepen weer volgens dienstregeling.

De problemen begonnen rond 05.45 uur bij de eerste afvaart in Vlissingen. "Het was in de controlekamer te warm geworden voor de apparatuur. Waarschijnlijk omdat de airconditioning te hoog, op 24 graden, was afgesteld", zegt directeur Wiljan Vloet bij Omroep Zeeland. "Vervolgens zijn ze met die boot teruggevaren en hebben ze de andere boot gepakt."

Vervolgens ging het ook mis met die boot. "We zijn een klantvriendelijk bedrijf en wilden de vertraging die onze passagiers hadden opgelopen, zoveel mogelijk beperken. Maar dat is denk ik niet de beste keuze geweest. Dat kunnen de oude schepen waar wij mee varen niet aan", aldus Vloet. De temperatuur van de koelvloeistof in de dieselmotoren liep op tot 130 graden Celsius. Dat is veel hoger dan de 90 graden die normaal is. Het schip redde het weliswaar tot aan de aanlegplaats in Breskens maar moest daar urenlang afkoelen.

Westerschelde Ferry heeft vervangende bussen ingezet. Die waren vooral bedoeld voor scholieren.

Rond 10.00 uur voeren de boten weer normaal. Om nieuwe problemen te voorkomen is de thermostaat van de airco in de controlekamer nu drie graden lager afgesteld, op 21 graden, zegt Vloet.

Goede zomer

De directeur hoopt dat het seizoen verder zonder storingen verloopt. "Het team van de ferry heeft juist veel energie gestopt om te voorkomen dat de boten stil komen te liggen, want we moeten een goede zomer draaien", zegt hij. Door het mooie weer verwacht Vloet zo'n 2500 tot 3000 passagiers op een dag als vandaag.