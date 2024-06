Verdachte van aanslag op Spaanse politicus ook verdachte in Nederlandse zaak

Een man die wordt verdacht van een poging tot liquidatie op een Spaanse politicus, wordt ook verdacht van het voorbereiden van een liquidatie op een Iraanse activist en journalist die in Nederland verblijft. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De verdachte, een 38-jarige man met de Tunesische nationaliteit, zat al vast op verdenking van een poging tot liquidatie op Alejo Vidal-Quadras in november vorig jaar. Deze Spanjaard van de rechts-populistische Vox-partij werd in zijn gezicht geschoten en brak zijn kaak.

De Tunesiër stond daarvoor internationaal gesignaleerd en werd op 6 juni aangehouden in Haarlem, toen de politie afkwam op een verdachte situatie. Na een achtervolging kon hij samen met een Colombiaan worden aangehouden. Ze waren in het bezit van vuurwapens. De Colombiaanse man (27) wordt als medeverdachte gezien in de zaak van de Iraniër.

Het OM meldt dat de verdachten nog in beperking zitten, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het OM kan niet zeggen om welke welke Iraanse activist en journalist het gaat. Tot een aanslag zou het overigens niet zijn gekomen.

In de zaak-Vidal-Quadras werd begin mei ook een Nederlandse vrouw aangehouden. Zij wordt onder meer verdacht van het financieren en het voorbereiden van de poging tot liquidatie.