Voor het eerst in 30 jaar Nederlands- en Franstaligen op kieslijst Vlaamse gemeente

Voor het eerst in ruim 30 jaar staan Nederlandstaligen en Franstaligen samen op een kieslijst in een Vlaamse 'faciliteitengemeente'. De overheid mag daar, in tegenstelling tot in de rest van Vlaanderen, onder bepaalde voorwaarden in het Frans met burgers communiceren.

De bijzondere kieslijst gaat er in oktober komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Genesius-Rode. Dat ligt in het Vlaams gewest, ten zuiden van Brussel, en er wonen zo'n 18.000 mensen.

De lijst met namen van Nederlandstalige en Franstalige kandidaten is van de partij Accent 1640, die onder meer in het leven is geroepen door Anne Sobrie. "Het is een primeur voor onze gemeente", zegt ze tegen de omroep VRT. "We hebben vroeger al geprobeerd om Franstaligen op een lijst te krijgen, maar uiteindelijk haakten ze af." Nu zijn ze dus wel gevonden.

Taal maakt niet uit

Een van de Franstaligen op de lijst is Pierre-Yves Bouvy, schrijft de VRT. "In september vorig jaar viel de nieuwsbrief van de nieuwe beweging in mijn bus. Ik was gecharmeerd door het project en heb zelf contact opgenomen", vertelt hij. "Taal mag geen element zijn om onderscheid te maken. Het zijn de belangen van de burger die tellen."