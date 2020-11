Tonny Bruins Slot, vermaard om zijn analyses, op 73-jarige leeftijd overleden

Tonny Bruins Slot is overleden. De voetbaltrainer, vermaard om zijn analyses van wedstrijden en tegenstanders, werd vooral bekend als rechterhand van Johan Cruijff en Ronald Koeman.

Bruins Slot was als voetballer actief bij DWS, FC Zaanstreek, AZ'67 en Blauw Wit, waarna hij in 1972 scout werd bij FC Amsterdam. Na het einde van die club in 1982 verhuisde Bruins Slot als assistent-trainer naar Ajax.

In 1985 was hij vijf wedstrijden lang hoofdtrainer nadat Aad de Mos was opgestapt na een conflict met het bestuur. Bruins Slot slaagde erin de Amsterdammers in die korte periode naar de landstitel te leiden.