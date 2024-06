Amerika en Rusland bellen na jaar voor het eerst over oorlog Oekraïne

De defensieministers van Rusland en de Verenigde Staten hebben telefonisch met elkaar gesproken over de oorlog in Oekraïne. De laatste keer dat een soortgelijk gesprek plaatsvond was ruim een jaar geleden. Het telefoongesprek volgde enkele dagen na een aanval op de Krim met mogelijk Amerikaanse raketten, die de verhoudingen op scherp heeft gezet.

Wat de Amerikaanse minister Austin en zijn Russische tegenhanger Beloöesov precies hebben besproken, heeft het Pentagon zoals gebruikelijk niet bekendgemaakt. Het kantoor van het ministerie van Defensie zegt alleen dat de twee het hebben gehad over "het belang van open communicatielijnen".

Het Russische ministerie van Defensie zegt op Telegram dat het gesprek op verzoek van Amerika plaatsvond, en dat er "van gedachten is gewisseld" over de oorlog in Oekraïne. "Beloöesov heeft op het gevaar gewezen van verdere escalatie door de voortdurende levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne."

Illegale annexatie

Rusland heeft de Verenigde Staten herhaaldelijk veroordeeld voor hun militaire steun aan Oekraïne. Kyiv mag van Washington sinds kort ook doelen tot zo'n 100 kilometer in Rusland bestoken met Amerikaanse langeafstandsraketten.

De Krim is overigens Oekraïens grondgebied. Rusland annexeerde het gebied weliswaar in 2014 illegaal en beschouwt het als Russisch, maar internationaal wordt dat nauwelijks erkend en volgens het internationaal is het schiereiland Oekraïens.

Bij de aanval van zondag kwamen volgens het lokale bestuur vijf mensen om het leven. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Het Kremlin gaf de Verenigde Staten de schuld en dreigde met "consequenties". De Amerikaanse minister Austin zei op zijn beurt dat Oekraïne zelf beslist over welke doelen het aanvalt.

Twee dagen later heeft hij zijn Russische tegenhanger opgebeld, waarmee Austin de radiostilte van een jaar doorbrak. Het was de eerste keer dat de twee elkaar spraken. Voorheen had Austin contact met Beloöesovs voorganger, Sergej Sjojgoe. Hij werd onlangs na twaalf jaar dienst door Poetin aan de kant geschoven.

Het Internationaal Strafhof heeft gisteren een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Sjojgoe. Hij wordt verdacht van het leiden van aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne, wat een oorlogsmisdaad is.