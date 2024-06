Olympische 3x3-basketbalploeg bekend: eerste Spelen De Jong en Driessen

De Jong heeft snel naam gemaakt in het 3x3-circuit. Op de individuele spelersranking van de internationale bond FIBA staat hij tweede tussen de Serviërs Strahinja Stojacic en Dejan Majstorovic. Slagter is 13de, Driessen 26ste en Van der Horst 81ste.

De Jong, Slagter en Driessen werden afgelopen seizoen met Team Amsterdam tweede in de finale van het profcircuit World Tour Masters.

Uitgebalanceerd team

Royé: "Worthy is onze creatieve speler die vanuit het niets iets kan creëren en aanvallend de beste speler in het 3x3-ciruit is. Arvin is de schutter, neemt een berg aan ervaring met zich mee en is ook belangrijk in de coaching op het veld en het lezen van het spel."

"Voor Dimeo geldt dat ook, qua coaching en het lezen. Bovendien is hij een hybride speler die als ballhandler en screener kan spelen. Jan speelt al sinds het begin van dit seizoen heel solide. Hij geeft ons lengte en is onze beste verdediger."

Net als in Tokio zijn in Parijs de Nederlandse 3x3-vrouwen er niet bij. Zij slaagden er bij drie OKT's niet in een ticket voor de Spelen te pakken.