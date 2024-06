Faillissement Vitesse dreigt: 'Er is geen geld meer, er moet wat gebeuren'

De problemen van Vitesse zijn groter dan alleen de afgenomen proflicentie, zo vertelt interim-directeur Edwin Reijntjes. Volgens hem dreigt een faillissement en kan Vitesse binnen twee weken de rekeningen niet meer betalen.

"Dat is heel zorgelijk", zegt Reijntjes. "We hebben de salarissen nog betaald, maar we hebben ook betalingsverplichtingen aan andere partijen, zoals de belastingdienst. De situatie is nu heel zorgelijk, er is bijna geen geld meer. We hebben op korte termijn een kapitaalinjectie nodig."

De woorden zijn zorgelijk, maar zouden ook wat extra druk kunnen leggen bij de mogelijke nieuwe investeerder van Vitesse, Guus Franke, om toch snel over de brug te komen met geld.

De eigenaar van Axiom Partners, een bedrijf in Zwitserland, zou Vitesse namelijk graag overnemen. De komende periode moet Vitesse met informatie (en geld) de beroepscommissie van de KNVB overtuigen om toch nog een licentie af te geven voor het komende seizoen.

"Dat dat nu niet is gelukt, kunnen we alleen onszelf verwijten. Wij hebben de kansen en de tijd gehad om alles voor elkaar te krijgen."

Eerste stap gezet

Om de proflicentie terug te krijgen moet Vitesse enkele problemen oplossen. Een van die problemen heeft de mogelijke nieuwe investeerder al opgelost. Hij sloot met de Amerikaan Coley Parry een akkoord over de schuld die de Arnhemse club had bij Parry. Het ging om een bedrag van 14 miljoen.

"Voor de licentiecommissie was het heel belangrijk dat Parry uit het hele verhaal is. Nu moeten we met Franke stappen gaan zetten richting de toekomst van Vitesse", vertelt Reijntjes.

Ondanks alle problemen zei trainer John van den Brom dat Vitesse zondag gewoon start met de competitie: