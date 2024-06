Tientallen hulpverleners opgepakt in Jemen: 'Waar is de internationale druk?'

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr:

"Het blijft gissen. Maar door hulpverleners vast te zetten zouden de Houthi's de druk willen opvoeren om het besluit over de banken terug te draaien. De Houthi's krijgen veel internationale aandacht sinds de oorlog in Gaza. Uit steun voor Hamas vallen ze de internationale scheepvaart aan op de Rode Zee.

Maar iedereen weet dat onderhandelen met de Houthi's heel lastig is. Als je tegemoetkomt aan hun wensen, is dat een gevaarlijke ontwikkeling die de Houthi's of andere groepen kan inspireren om dit vaker te doen. Deze keer gaat het om tientallen lokale hulpverleners, waardoor we er relatief weinig over horen. Maar het zou buitenlanders uiteindelijk ook kunnen overkomen."