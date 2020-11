Reusachtige paddestoel in Drents dorp trekt veel bekijks

Het is misschien wel de grootste paddestoel van ons land: de vliegenzwam in Nijeveen. De paddestoel met een doorsnede van 30 centimeter groeit uit tot een toeristische trekpleister, schrijft RTV Drenthe.

De gigantische vliegenzwam staat in een grasveldje langs de stoep. "Mensen die hier wandelen, halen al snel de telefoon uit hun zak en maken foto's", zegt buurtbewoner Gea van Echten. Ook komen er volgens haar mensen met professionele camera's op de paddestoel af.

Waardoor de paddestoel voor haar deur zo groot is, weet ze niet. "Misschien komt het door de verandering van het klimaat ofzo", vraagt ze zich hardop af. "Of misschien dat er iets anders in de grond zit, ik heb geen flauw idee."

