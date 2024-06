Rutte officieel benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO

De NAVO-bondgenoten hebben Mark Rutte officieel benoemd als de volgende baas van de NAVO. De benoeming van Rutte was een formaliteit nadat zijn enige overgebleven rivaal voor de post, de Roemeense president Klaus Iohannis, vorige week aankondigde dat hij uit de race was gestapt.

De ambassadeurs van de NAVO-landen maken de keuze voor Rutte nu dus definitief. Voor de benoeming voor de NAVO-topfunctie bestaat geen formele procedure. Wel moeten alle 32 leden van het militair bondgenootschap een kandidaat goedkeuren.

Rutte wist al sinds zijn kandidaatstelling in het najaar veel steun te vergaren en was vanaf het begin al de favoriete kandidaat van de VS, de belangrijkste partner in de NAVO. Enkele landen waren op dat moment nog niet overtuigd van Rutte, zoals Turkije, Hongarije en Slowakije.

Scheidend NAVO-baas Stoltenberg wenst Rutte veel succes op X. "Ik verwelkom de keuze van de NAVO-bondgenoten voor Mark Rutte als mijn opvolger van harte", schrijft hij. "Mark is een echte transatlanticus, een sterke leider en een consensusbouwer. Ik weet dat ik de NAVO in goede handen achterlaat."

Rutte noemt zijn benoeming, eveneens op X, een enorme eer. "Het bondgenootschap is en blijft de hoeksteen van onze gezamenlijke veiligheid. Het leiden hiervan is een verantwoordelijkheid die ik niet licht opvat."

Nederland krijgt met Rutte zijn vierde secretaris-generaal van de NAVO. Eerder zaten Dirk Stikker, Joseph Luns en Jaap de Hoop Scheffer al op die plek. De Hoop Scheffer was van 2004 tot 2009 secretaris-generaal.

Uitdagingen

De termijn voor een secretaris-generaal bij de NAVO is vier jaar, waarna een herbenoeming kan volgen. De termijn van Stoltenberg werd vier keer verlengd, waardoor hij tot 1 oktober in functie zal blijven. Daarna neemt Rutte het stokje over.

De grootste uitdagingen van de nieuwe secretaris-generaal worden de oorlog in Oekraïne, Poetins dreiging richting de NAVO, het op één lijn houden van alle 32 lidstaten en de mogelijke herverkiezing van Trump in de VS. De oud-president is zeer kritisch tegenover de landen die de NAVO-norm van 2 procent niet halen. Mede daarom dreigde hij meermaals uit de alliantie te stappen.