Gaat er weer een Nederlander in de NBA spelen? Edwards telt de uren naar de draft af

Volgens Norel is het misschien wel beter om niet 'gedraft' te worden en via de G League, de opleidingscompetitie van de NBA, een contract te bemachtigen. "Het gaat erom dat je bij een club terechtkomt waar je de kans krijgt om minuten te maken en jezelf te ontwikkelen."

Zegen voor Nederlandse basketbal

Geert Hammink zou het voor het Nederlandse basketbal een zegen vinden als Edwards de zevende Nederlander wordt in de NBA, na Hank Beenders, Sven Nater, Rik Smits, Hammink zelf, Dan Gadzuric en Elson.

"Het is een leuke gozer met een goede uitstraling', zegt Hammink, die er in 1993 door Orlando Magic werd uitgepikt, over zijn jonge landgenoot met de adelaarsarmen. Edwards heeft een wingspan van 2,25 meter en wordt vooral geprezen om zijn vermogen om schoten te blokken, rebounds te pakken en dichtbij de ring te scoren.

"Wij hebben als Nederland een Dirk Nowitkzi nodig", vindt Hammink, doelend op het Duitse boegbeeld dat 21 seizoenen voor Dallas speelde in de NBA. "Een superster met een geweldige persoonlijkheid, down to earth. Jesse is een groot talent, heeft skills en de goede persoonlijkheid. Als hij de NBA haalt - of een van de andere Nederlanders - moet de basketbalbond vol op hem inzetten."