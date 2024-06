Brazilië staat cannabis voor persoonlijk gebruik toe

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft besloten om het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik niet langer te verbieden. Het land zal het bezit van kleine hoeveelheden voortaan alleen nog beschouwen als een administratieve overtreding zonder verdere juridische gevolgen.

Hoeveel cannabis iemand bij zich mag hebben moet nog worden bepaald. Het verkopen van drugs zal wel illegaal blijven.

De gedoogconstructie zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de gevangenispopulatie omlaag gaat. Momenteel zitten er in Brazilië ongeveer 840.000 mensen gevangen, van wie velen om het bezit van kleine hoeveelheden drugs. Brazilië, een land met zo'n 210 miljoen inwoners, heeft na de Verenigde Staten en China het hoogste aantal gevangenen ter wereld.

Eerder deze maand gingen duizenden mensen in Sao Paulo de straat op om te demonstreren voor de legalisering van cannabis.

In het spoor van Uruguay

Brazilië sluit hiermee aan bij andere Zuid-Amerikaanse landen die cannabis eerder al uit de illegaliteit haalden. Uruguay heeft het gebruik van wiet in 2017 volledig gelegaliseerd. Colombianen mogen kleine hoeveelheden cannabis bij zich hebben, maar het verkopen ervan voor recreatieve doeleinden is niet legaal. Hetzelfde geldt voor Ecuador en Peru.

In Argentinië is het officieel nog verboden om cannabis te gebruiken, maar in de praktijk leggen rechters nauwelijks straffen op. In Venezuela is zowel de distributie als het bezit van cannabis strafbaar.