Nieuwe huurwet leidt ook tot meer sociale huurwoningen

En dat is niet de enige verandering. Tot nu toe was er weinig wat verhuurders ervan weerhield om meer huur te vragen dan was toegestaan op basis van het puntenaantal. Het enige wat kon gebeuren was dat een huurder in de eerste zes maanden via de Huurcommissie een huurverlaging afdwong. Maar straks kunnen verhuurders ook boetes van de gemeente krijgen als ze te veel huur vragen. De regels worden nu dus fors aangescherpt.

Gedoe met huisbaas

In de praktijk stapten veel huurders niet naar de Huurcommissie. Zo waren mensen wellicht onbekend met de regels. Ook hadden ze vaak tijdelijke contracten en hadden dan liever geen gedoe met de verhuurder uit angst dat die de huur niet zou verlengen. Ook hier wordt wat aan gedaan. Want naast de Wet betaalbare huur gaat ook de Wet vaste huurcontracten binnenkort in.

Die regelt dat tijdelijke huurcontracten worden verboden, behalve voor een paar specifieke situaties. Vaste contracten worden weer de norm en dan hoeven huurders dus niet meer bang te zijn dat de huisbaas geen contractverlenging geeft omdat ze 'moeilijk doen'.

De Woonbond, de belangenclub van huurders, is blij met al deze veranderingen. "Vaste huurcontracten zijn een rechtstreekse verbetering voor huurders. Er is dan veel minder sprake van angst of terughoudendheid om stappen te ondernemen", zegt een woordvoerder.

Puntencheck

De bond raadt huurders aan om een puntencheck te doen. "En als daar uitkomt dat je te veel betaalt, dan is de stap naar de Huurcommissie relatief eenvoudig."

De Woonbond zegt dat mensen ook eerst aan hun verhuurder kunnen vragen om de huur aan te passen. "Als die negatief reageert, kun je alsnog naar de Huurcommissie gaan. Wij gaan ervan uit dat de meeste verhuurders goed weten hoe het zit en deze wetswijzigingen scherp in de gaten houden."

Of die ruim 100.000 sociale huurwoningen er ook echt komen hangt wel af van wat huurders en verhuurders gaan doen. Want zittende huurders moeten dus naar de verhuurder of Huurcommissie stappen voor huurverlaging.

En verhuurders kunnen er ook voor kiezen om, als een huurder vertrekt, niet opnieuw te verhuren maar te verkopen. Veel particuliere verhuurders dreigen daarmee, omdat ze het rendement door die lagere huren te weinig vinden.