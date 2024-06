Denemarken eindigt in alles gelijk met Slovenië en gaat door naar achtste finales EK

Denemarken heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het EK in Duitsland. De Denen speelden in München het laatste groepsduel met Servië gelijk (0-0) en eindigen zo op de tweede plaats in groep C.

Engeland en Slovenië speelden ook gelijk (0-0). De Engelsen zijn daardoor groepswinnaar, Slovenië is de nummer drie en ook door naar de knock-outfase.

Een unicum op het Europese eindtoernooi: Denemarken en Slovenië eindigden exact gelijk in de groep, in punten, doelsaldo én gele kaarten. Daarom is er gekeken naar hoe beide landen de kwalificatiewedstrijden voor het EK afwerkten, en daarin waren de Denen sterker.

Servië uitgeschakeld

Servië, vooraf al laatste in de poule met een schamel punt, moest winnen om nog uitzicht te houden op de achtste finales en is dus uitgeschakeld door het gelijkspel.

De Servische ploeg had in de eerste helft grote moeite om onder de druk van Denemarken uit te spelen. De Denen zochten rustig met goed positiespel een opening in de defensie van bondscoach Dragan Stojkovic, die er vooral een vechtwedstrijd van probeerde te maken. Zo moest spits Rasmus Højlund veelvuldig een potje judoën met de Servische centrale verdedigers.