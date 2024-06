Oranje vervalt in oude fouten en dat is pijnlijk voor Koeman

Oranje was gewaarschuwd, maar liet zich desondanks vanaf de start aftroeven. Zeker in de eerste helft was Oostenrijk Nederland tactisch en technisch de baas. Geen wonder dat Koeman het langs de zijlijn uitschreeuwde.

Oostenrijk gaf Oranje een les in modern voetbal, Koeman kreeg van Rangnick een les in modern voetbal. Dinsdagavond in Berlijn won de 65-jarige 'professor' van de 61-jarige Nederlandse pragmaticus.

Van slaapmoment naar slaapmoment

Na afloop beklaagde Koeman zich over een gebrekkig urgentiebesef van zijn spelers bij opdoemend gevaar. "We lopen niet mee met onze man", sprak de bondscoach. Daar had hij een punt. Goal één, twee en drie van Oostenrijk kwamen voort uit zulke momenten van onoplettendheid.

Bij de eerste goal was het Donyell Malen, bij de tweede Cody Gakpo en bij de derde Jerdy Schouten die zijn man even kwijt was. Pijnlijk voor Koeman was dat het niet de eerste keer was dat hij soortgelijke woorden bezigde.