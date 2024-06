Engeland overtuigt weer niet, maar is wel groepswinnaar en mogelijke opponent Oranje

Engeland heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het EK voetbal in Duitsland. De Engelsen wisten ook in hun derde duel in groep C niet te overtuigen.

Tegen Slovenië kwamen de Engelsen niet verder dan 0-0. In de achtste finales zou Oranje mogelijk de tegenstander kunnen zijn, al is dat nog afhankelijk van de resultaten in groep E en F. Die duels worden woensdag gespeeld.

In Slovenië is het vanavond al feest. Dankzij de remise tegen Engeland - en de 0-0 van Denemarken tegen Servië - plaatste het land zich bij de tweede EK-deelname voor het eerst voor de knock-outfase.

Net als Nederland horen de Slovenen bij de beste vier nummers drie.