VN-voedselwaakhond: kans op hongersnood in Gaza hoog, situatie catastrofaal

Het risico op hongersnood is nog altijd hoog in de hele Gazastrook, schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport dat vooruitblikt op de komende drie maanden. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal.

Het IPC hanteert vijf categorieën van voedselonzekerheid. Ongeveer 96 procent van de bevolking bevindt zich in een van de drie hoogste categorieën. Bijna een kwart van de bevolking, zo'n half miljoen mensen, zit op het ernstigste, catastrofale niveau van voedselonzekerheid.

Het IPC had in het vorige rapport, in maart, voorspeld dat er op dit moment sprake zou zijn van hongersnood in het gebied, maar de huidige gegevens wijzen er niet op dat dat ook zo is. Sindsdien zijn er namelijk een aantal dingen veranderd, zegt de organisatie. In april en mei werden er bijvoorbeeld meer hulpgoederen toegelaten in het noorden van Gaza.

'Geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid'

Maar door de voortdurende gevechten en de beperkte toegang voor hulporganisaties blijft het risico op hongersnood dus wel hoog, zegt het IPC. "De waarschijnlijke verbetering mag geen ruimte bieden voor zelfgenoegzaamheid over een verminderd risico op hongersnood." Doordat er al maandenlang te weinig voedsel is, blijft het risico net zo hoog als de afgelopen maanden.

Of het label 'hongersnood' nu wel of niet wordt gegeven "verandert niets aan het feit dat er op dit moment zonder twijfel sprake is van extreem menselijk lijden in de Gazastrook", schrijft het IPC. "En aan de onmiddellijke humanitaire noodzaak om dit burgerleed aan te pakken door volledige, veilige ongehinderde en aanhoudende humanitaire toegang tot de Gazastrook."

Slechts 23 van de 44 geplande humanitaire hulpmissies werden begin juni gefaciliteerd door Israël, citeert het IPC VN-hulporganisatie OCHA. In een aantal gevallen werd de toegang geweigerd of verhinderd door gevechten of urenlange vertraging door het Israëlische leger bij grensovergangen.

Afname hulpleveringen zuiden

In het zuiden van Gaza is de aanvoer van goederen flink afgenomen sinds het Israëlische leger vorige maand de grensovergang bij Rafah bezette en de stad binnentrok. Bovendien is het aantal vrachtwagens met hulpgoederen nog altijd veel lager dan voor het uitbreken van de oorlog. Voor oktober kwamen er dagelijks ruim 500 vrachtwagens per dag de enclave binnen.

Hieronder is het aantal vrachtwagens met hulpgoederen dat Gaza binnenkomt weergegeven: