Koeman erkent 'wanvertoning' tegen Oostenrijk: 'Ik ben verantwoordelijk'

Na een donderspeech in de rust leek een heel ander Oranje uit de kleedkamer te komen. Meteen trok Cody Gakpo de stand gelijk en ook later knokte Oranje zich via Memphis Depay een tweede keer langszij.

De woede van Koeman richtte zich vooral op de wijze waarop de Oostenrijkse treffers werden weggegeven. "We voelen niet de urgentie die nodig is om te verdedigen. Daar hebben we in Nederland toch aardig wat problemen mee."

Of deze generatie hard genoeg is tegen elkaar? "Er is genoeg gezegd, maar dat is achteraf. Dan is het kwaad al geschied. Wat mist is het gevoel van urgentie bij het zien van gevaar van onze tegenstander. Je bent verantwoordelijk voor je man. We lopen niet met onze man mee. Dan kun je met drie, vier of vijf verdedigers spelen; je móet meelopen."