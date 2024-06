Vier mannen opgepakt op landgoed van Britse premier Sunak

In Noord-Engeland hebben vier mannen zonder toestemming het landgoed van de Britse premier Sunak betreden. Dat meldt de politie van North Yorkshire. De vier verdachten, in de leeftijd van 20 tot 52 jaar oud, zijn aangehouden.

Mogelijk horen de mannen bij de actiegroep Youth Demands. Op X plaatste de groep een video waarop te zien is hoe een man met hoge laarzen een vijver inloopt. Daar trekt de man zijn broek omlaag en lijkt hij, als daad van protest, zijn behoefte te doen. Op de achterkant van zijn overhemd staat de tekst: 'Eet stront Rishi'.

Via X roept de actiegroep op tot een wederzijds wapenembargo tegen Israël. Ook wil de groep voorkomen dat er nieuwe olie- en gasvergunningen door de Britse regering worden afgegeven.

Het incident komt iets meer dan een week voor de Britse verkiezingen. De verdachten worden door de politie ondervraagd.

Bijna verkiezingen

Rishi Sunak woont als premier in het Londense Downing Street 10, maar heeft ook een huis in zijn eigen kiesdistrict Richmond and Northallerton. In het Noord-Engelse district wil hij volgende week ook worden herkozen als parlementariër bij de Britse verkiezingen.

Volgens peilingen is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij die zetel kan behouden. Het zou voor het eerst zijn dat een zittende premier zijn zetel in het Lagerhuis verliest.