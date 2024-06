Harde woorden in kleedkamer Oranje: 'Moet anders als we iets willen bereiken'

"Als we iets willen bereiken dit toernooi, moeten we dit heel snel veranderen", is de conclusie van aanvoerder Virgil van Dijk nadat Oranje de groepsfase had afgesloten met een 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk.

Nederland gaat als nummer drie wel door naar de achtste finales, maar de hoop lijkt uit de hoofden gedrild door de Oostenrijkers.

"Een heel slechte wedstrijd, in alle opzichten", oordeelt Van Dijk. De aanvoerder kan het kort na het eindsignaal allemaal nog niet verklaren, maar zet wel de grootste pijnpunten op een rijtje: "We begonnen slap, in balbezit maar ook in duels. Dan loop je achter de feiten aan."

Zes minuten

Binnen zes minuten stond Oranje door onoplettendheid al met 1-0 achter, ondanks waarschuwingen over de overrompelingstechniek van Oostenrijk. "Het begint bij duels, daar waren we slap", zegt Van Dijk.