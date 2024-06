Vak van vertaler verandert: 'AI bedreigt menselijke taal'

"Een vertaler is niet zomaar iemand die iets overtypt in een andere taal, maar het is iemand die een creatieve prestatie levert", zegt vertaler Martin de Haan, die vrijwel alle boeken vertaalde van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Hij noemt het vak van vertaling "een roeping". "In die zin dat je echt gek moet zijn om het te willen doen. Je zit namelijk de hele dag achter een computer, soms wel tien uur per dag."

De Haan dingt mee naar de Europese Literatuurprijs met zijn vertaling van de Franse roman Vernietigen van Houellebecq. Volgens hem en andere vertalers zijn het beeld en de status van hun vak de afgelopen decennia flink veranderd.

Bruggenbouwers tussen culturen

Karina van Santen werkt al veertig jaar als vertaler. Toen zij begon was het beeld van vertalers in tochtige zolderkamers met een deken over hun schouder de norm. "Het begon gewoon met schrijven, met een potlood en een gummetje. En dan op een gegeven moment ging je het overtypen op een mechanische typemachine, wat een heel werk was. Het was echt een zwaar beroep."