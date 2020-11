Nederlandse vlag uit de ruimte naar het Rijksmuseum

Astronaut André Kuipers heeft een Nederlandse vlag die hij had meegenomen naar het internationale ruimtestation ISS overhandigd aan het Rijksmuseum. Vandaag wordt stilgestaan bij het feit dat het ruimtestation twintig jaar onafgebroken wordt bewoond.

In 2011 nam Kuipers de vlag mee op zijn tweede missie naar het International Space Station. Zijn verblijf van 193 dagen in de ruimte was de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe. Tijdens deze missie was hij flight engineer one van de Sojoez-raket. Hij deed onderhoud en reparaties en voerde meer dan vijftig wetenschappelijke experimenten uit.

Nationaal erfgoed

De vlag gebruikte Kuipers als decor voor live tv-verbindingen met de aarde. Voordat hij de vlag mee terugnam, liet Kuipers hem signeren door alle bemanningsleden. Op de vlag staan de handtekeningen van Amerikaanse astronauten Don Pettit en Joe Acaba en van de Russen Oleg Kononenko, Gennadi Padalka en Sergej Revin.

Kuipers zegt dat hij de vlag als nationaal erfgoed beschouwt. "Het Rijksmuseum is in mijn ogen de meest geschikte plek om dit symbool van onze aanwezigheid in het ISS voor het nageslacht te bewaren."