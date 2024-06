Eerst boeren en vissers helpen, dan pas 130 rijden, vindt de Kamer

De Tweede Kamer wil dat de maximumsnelheid op de snelwegen pas wordt verhoogd als boeren die buiten hun schuld zonder natuurvergunning zitten geholpen zijn. Een motie van de ChristenUnie en het CDA daarover kreeg een ruime meerderheid. Daarmee komt het plan om de snelheid weer te verhogen steeds verder op losse schroeven te staan.

Opvallend genoeg stemden ook twee van de vier aanstaande coalitiepartijen, VVD en NSC, voor de motie. De terugkeer van het 130 rijden, daar waar het kan, staat in het hoofdlijnenakkoord dat de partijen sloten. In 2020 werd de maximumsnelheid overdag verlaagd vanwege de stikstofcrisis.

Maar in het regeerakkoord staat ook dat de door de stikstofcrisis gedupeerde boeren, de zogeheten PAS-melders, zo snel mogelijk weer een vergunning moeten krijgen.

Al te lang in onzekerheid

Een meerderheid in de Kamer vindt dus dat die groep voorrang moet krijgen, net als garnalenvissers die zonder natuurvergunning zitten. De beschikbare stikstofruimte mag voorlopig niet worden gebruikt om de maximumsnelheid te verhogen. De boeren en vissers zitten al veel te lang in onzekerheid, staat in de motie.

Gisteren schreef De Telegraaf al dat het voornemen om overdag de snelheid te verhogen heel erg lastig gaat worden voor het nieuwe kabinet. De meeste snelwegen liggen te dicht bij beschermde natuurgebieden, waar niet te veel stikstof mag neerslaan.

Om meer ruimte te creëren zouden er boerderijen opgekocht moeten worden. Maar de Kamer vindt dus dat die ruimte eerst gebruikt moet worden om andere boeren en vissers, die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen, te legaliseren.