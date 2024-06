Oranje onderuit tegen Oostenrijk en eindigt als derde in groep D

Zo waren er meer spelers die hun kans niet grepen. Joey Veerman keerde ten koste van Xavi Simons terug in de basis, maar grossierde net als in de eerste wedstrijd tegen Polen in slordigheid en balverlies, met een struikeling over de bal als dieptepunt.

Ook de derde nieuweling in de basis bij Oranje, Lutsharel Geertruida, deelde in de malaise. De verdediger van Feyenoord stond erin voor zijn passing, maar ook hij stuurde een ogenschijnlijke simpele pass over de zijlijn.

Het betere voetbal kwam simpelweg van Oostenrijk, Nederland kreeg een les in modern voetbal.

Pas na tien minuten kwam Oranje tot de eerste aanval en even later kreeg Tijjani Reijnders de eerste kans. De middenvelder van AC Milan had een geplaatst schot in gedachten, maar mikte de bal tien meter naast.

Malen had na een scherpe steekpass van Reijnders zijn fout goed kunnen maken, maar schoot met links naast.

Veerman voor rust vervangen

Koeman greep al in de 35ste minuut in. Veerman was na 16 keer balverlies in 29 balcontacten de pineut. Hoofdschuddend ging de Volendammer naar de kant. Xavi Simons kwam er voor hem in. Daarmee viel de bondscoach terug op het middenveld van het duel tegen Frankrijk.