Ruim 34.000 euro ingezameld voor dakloze man die portemonnee terugbracht

Via crowdfunding is 34.102 euro ingezameld voor de dakloze man uit Amsterdam die een gevonden portemonnee met bijna 2000 euro naar de politie bracht. De politie schreef er gisteren over in een bericht op Instagram en het verhaal van Hadjer el Ali, zoals de dakloze man heet, maakte veel los.

Een inzamelingsactie op initiatief van Instagrampagina Cestmocro leverde binnen een dag 34.102 euro op. Belangstellenden kunnen geen geld meer overmaken via GoFundMe. Met het opgehaalde geld wil El Ali volgens het platform een huurwoning regelen.

"Ik kan mijn gevoel niet beschrijven," zegt hij op Instagram. Hij is sinds anderhalf jaar dakloos en heeft twee jonge kinderen. Sinds het bericht van de politie staat zijn leven op zijn kop. "Ik word overal herkend, mensen vertellen me dat ze me een mooi voorbeeld vinden en mijn daad mooi vonden. Ik word overstroomd door liefde, mensen bieden me de mooiste dingen aan."

Huurwoning

El Ali hoopt een huurwoning te vinden en zijn leven weer op te kunnen bouwen. Hij laat ook weten dat veel mensen hem een baan hebben aangeboden. Van de politie kreeg hij gisteren al een cadeaubon van 50 euro en een onderscheiding, omdat "eerlijkheid beloond moet worden".

In de portemonnee zaten geen pasjes of iets anders waarmee de identiteit van de eigenaar kon worden vastgesteld. Als de eigenaar de portemonnee binnen een jaar niet komt ophalen, gaat het geld naar de eerlijke vinder.