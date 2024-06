Nederlandse piloot komt om bij ongeluk met zweefvliegtuig in Duitsland

Een zweefvliegtuig is vanmiddag neergestort bij zweefvliegveld Suhl-Goldlauter, in de Duitse deelstaat Thüringen. De piloot, een 70-jarige man uit Nederland, kwam daarbij om het leven. Dat melden Duitse media.

De piloot was de enige inzittende van het toestel. De man werd na de crash nog gereanimeerd maar overleed op het vliegveld aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groep reizigers uit Nederland. Een deel van hen was volgens het Duitse persbureau DPA getuige van het ongeluk.

Volgens het persbureau kwam het toestel in de problemen bij het opstijgen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.