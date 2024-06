Drie aanhoudingen in liquidatiereeks na verklaringen nieuwe kroongetuige

De politie heeft drie mannen van 32 en 30 jaar uit Amsterdam opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De mannen werden aangehouden naar aanleiding van verklaringen van een kroongetuige.

Het gaat om twee moorden in Amsterdam en Rotterdam in 2020, een poging daartoe in datzelfde jaar en de beschieting van club Mad Fox in Amsterdam.

Het OM sloot onlangs een kroongetuigedeal met een 29-jarige man. Deze Dominique K. werd in 2022 tot 15 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord in Amsterdam.

K. had het peilbaken gekocht en geïnstalleerd waarmee schutters een auto konden volgen. Het slachtoffer werd een onschuldige man die de auto van het eigenlijke doelwit had geleend. Ook werd K. veroordeeld voor een gewapende overval op een belwinkel in Alphen aan den Rijn, waarbij hij tientallen mobieltjes stal.

Kroongetuigedeal

Vanwege ernstige zorgen om zijn veiligheid deed K. bij het OM een boekje open over de opdrachtgevers en andere betrokkenen. In ruil voor de verklaringen krijgt hij strafvermindering en bescherming.

Eerder meldde het OM dat de kroongetuige "belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders".

De kroongetuige legde verklaringen af over de moord op Ibrahim Azaïm in Rotterdam en de moord op Serdar Ay in Amsterdam. Ook verklaarde hij over de beschieting van club Mad Fox in Amsterdam en de voorbereiding van een moord op een 39-jarige man uit Rotterdam. De moord werd uiteindelijk niet gepleegd.