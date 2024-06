Rusland blokkeert toegang tot ruim 80 Europese media, waaronder de NOS

Het is niet voor het eerst dat de uitingen van de NOS niet meer gevolgd kunnen worden in het buitenland. Tussen eind 2016 en begin 2019 waren de site en app van de NOS niet meer oproepbaar in Turkije. Reden daarvoor was dat de NOS beelden had getoond van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov in Ankara. Dit was tegen de zin van Turkse autoriteiten.

En in 2021 werden de internetplatformen van de NOS in China geblokkeerd. De websites van de NOS en Nieuwsuur en ook de NOS-app en Teletekst vielen onder de blokkade.