Van Liere eindelijk met paard Hermès naar Spelen na 'paspoortgate'

Eindelijk mag Dinja van Liere met haar paard Hermès N.O.P. naar de Olympische Spelen. Het paspoort van haar toppaard is nu wel in orde. Bij de vorige Spelen in Tokio stond Hermès ingeschreven als Duits paard. Volgens de reglementen moeten paarden de nationaliteit hebben van het land waarvoor de ruiter uitkomt; Van Liere moest toen een ander paard kiezen.

De 33-jarige Zeeuwse won afgelopen zaterdag de kür op muziek bij het 75ste CHIO in Rotterdam. Op Hermès kwam ze in het Kralingse Bos tot een score van 87,830 procent, een persoonlijk puntenrecord.

Amazone Van Liere is geselecteerd door de bondscoach van de dressuurruiters, Patrick van der Meer, die verder koos voor Hans Peter Minderhoud (Glock's Toto Jr) en Emmelie Scholtens (Indian Rock).

Gal reserve

Drievoudig wereldkampioen Edward Gal, die in het verleden furore maakte met Totilas, gaat mee als reserve (Glock's Total US). Marlies van Baalen werd niet geselecteerd. Van Baalen won vorig jaar de nationale dressuurtitel, maar presteerde de laatste tijd niet goed genoeg.

