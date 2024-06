Zeker vijf doden en tientallen gewonden bij bestorming parlement in Kenia

De politie zette traangas en waterkanonnen in en schoot boven de hoofden van de demonstranten. De demonstranten gooiden stenen naar de politie.

Belastingverhogingen

Al dagenlang zijn er in Kenia demonstraties gaande tegen een wet die regelt dat de belastingen op een aantal alledaagse producten aanzienlijk omhoog gaan.

Het zijn vooral jonge mensen die de protesten leiden. Bij een demonstratie vorige week werd een 29-jarige man in zijn been geschoten door de politie. Hij overleed later aan zijn verwondingen. In totaal raakten 200 mensen gewond.

De demonstranten hadden iedereen opgeroepen vandaag de straat op te gaan voor een "complete shutdown". De afgelopen dagen waren het vooral jongeren die demonstreerden. Nu trekken ook uit andere steden mensen naar Nairobi om te gaan protesteren.

Op weg naar Nairobi

Ook ver buiten de hoofdstad wordt gedemonstreerd. In Garissa, niet ver van de grens van Somalië, ging Hajira Bishar Gure (24) vandaag de straat op. Zij leidt een jeugdbeweging voor jonge vrouwen. "We zijn zo boos," vertelt zij aan Afrika-correspondent Saskia Houttuin. Een groot deel van de afgevaardigden uit haar regio stemde in met de wet. "Ze beloofden ons verbetering, en nu willen ze niet eens naar ons luisteren."

Mista Kiliko (32), een autohandelaar uit de stad Kiambu, vertelt hoe grote aantallen demonstranten richting de nabijgelegen hoofdstad Nairobi lopen. "We gaan allemaal de straat op, want we willen hetzelfde," vertelt hij. "Dit wet moet van tafel." De laatste jaren ziet hij dat steeds minder mensen geld hebben om een auto te kopen.

"Sinds wij deze politici hebben gekozen (tijdens de algemene verkiezingen in 2022, red.), is het leven alleen maar duurder geworden", zegt Kiliko. "Er is enorm veel corruptie, dit is de slechtste president die Kenia ooit heeft gehad."

Kookolie en brandstof

Het Keniaanse parlement werkt momenteel aan een wet die de belasting op een aantal alledaagse producten aanzienlijk zou verhogen. Het gaat om producten als kookolie, brandstof, olie maar ook om zorgverzekeringen.

Critici maken zich zorgen dat de kosten voor levensonderhoud hierdoor dusdanig stijgen dat nog meer mensen in de problemen zullen komen.

De demonstraties hiertegen zijn tot nu toe redelijk succesvol gebleken. De overheid heeft vorige week enkele omstreden belastingverhogingen op brood, voertuigen, luiers en maandverband ingetrokken.

Staatsschuld terugdringen

President Ruto wil de belastingverhoging doorvoeren om de staatsschuld terug te dringen. Het land heeft een schuld van bijna 80 miljard dollar. Met de nieuwe wetgeving hoopt Ruto 2,78 miljard dollar op te halen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dringt er al jaren bij Kenia op aan om de staatsschuld terug te dringen. President Ruto zit daarmee in een lastige positie omdat hij in zijn campagne twee jaar geleden juist belastingverlagingen had beloofd.