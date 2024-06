Uitdagende onderhandelingen van start over EU-toetreding Oekraïne en Moldavië

De ambitie is groot. Zowel Moldavië als Oekraïne willen in 2030 lid zijn van de Europese Unie. Vanmiddag starten in Luxemburg de onderhandelingen van beide landen met de EU. Het is voor het eerst dat de Unie toetredingsgesprekken voert met een land in actieve oorlog.

Kort nadat Rusland Oekraïne begin 2022 binnenviel, vroeg het land het lidmaatschap aan. Buurland Moldavië volgde kort daarna. In recordtempo, slechts een paar maanden later, kregen beide landen de status van kandidaat-lid. Een politieke beslissing, bedoeld om de landen te steunen.

Er is veel twijfel over hoe realistisch het is dat de landen over zes jaar al zijn toegetreden. Beide voormalige Sovjetrepublieken kampen met grote armoede en corruptie en moeten nog veel hervormingen doorvoeren op terreinen als economie en rechtspraak.