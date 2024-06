Haalt Vitesse de start van de eerste divisie? Alle scenario's op een rij

Nu de KNVB de proflicentie van Vitesse heeft ingetrokken, is de club nóg dichter bij de afgrond gekomen. Vitesse mag in de huidige situatie geen betaald voetbal spelen en gaat in beroep tegen de uitspraak. De verwachting is echter dat de gedegradeerde Arnhemmers het tij net op tijd kunnen keren en 9 augustus 'gewoon' beginnen aan de eerste divisie met een thuiswedstrijd tegen Telstar.

Maar wat als de beroepszaak verloren gaat? We zetten de diverse scenario's op een rij. Ook die bij het winnen van de beroepszaak, die vermoedelijk over twee weken plaatsvindt.

Wat als Vitesse de beroepszaak verliest?

Als Vitesse de licentiecommissie van de KNVB niet kan overtuigen met nieuwe informatie dat de club komend seizoen kan uitspelen, volgt definitieve intrekking van de proflicentie. Dan blijft er nog één ultieme mogelijkheid over om dat aan te vechten: de club kan naar de rechter.

Of de KNVB Vitesse in dat geval laat meedoen aan de start van het nieuwe seizoen is niet duidelijk. De voetbalbond kan daar nog niks over zeggen.