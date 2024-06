ICC vaardigt arrestatiebevel uit tegen oud-defensieminister en legerchef Rusland

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische oud-defensieminister Sergej Sjojgoe. Ook voor legerchef Valery Gerasimov is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Het ICC verdenkt het tweetal van het leiden van aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne, wat een oorlogsmisdaad is.

"Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de twee verdachten verantwoordelijkheid dragen voor raketaanvallen uitgevoerd door de Russische strijdkrachten op de Oekraïense elektrische infrastructuur van ten minste 10 oktober 2022 tot ten minste 9 maart 2023", is te lezen in een persbericht van het ICC.

Defensieminister

Sjojgoe was tot vorige maand minister van Defensie. Toen verving president Poetin hem door Andrej Beloöesov. Sjojgoe was jarenlang vertrouweling van Poetin. Van minister voor Rampenbestrijding klom hij in 2012 op naar Defensie, al was hij zelf nooit in dienst van het leger geweest. In Nederland is hij vooral bekend van het moment dat president Poetin zijn nucleaire troepen in paraatheid bracht. Gezeten aan een lange tafel beloofde Sjojgoe die opdracht uit te voeren.

Gerasimov, het hoofd van het leger in Rusland, werd vorig jaar januari aangesteld. Hij staat in Rusland bekend als een slim en gerespecteerd generaal. In een verklaring van het Russische ministerie van Defensie stond dat zijn aanstelling nodig was vanwege de "toegenomen taken".

Vorig jaar vaardigde het ICC ook een arrestatiebevel uit tegen Poetin vanwege kinderdeportaties. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij onwettige deportaties van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland.

De Russische veiligheidsdienst zegt in een reactie op het arrestatiebevel dat er een "hybride oorlog" gaande is tegen Rusland, is te lezen bij staatspersbureau TASS.