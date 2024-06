'Professor' Rangnick werkt bij Oostenrijk met droomstudenten: 'Zijn spel zit in ons dna'

De spelers van het Oostenrijkse elftal ploffen in de kleedkamer voldaan neer op hun bankje. Het is juni 2022 en ze hebben net gelijkgespeeld tegen Frankrijk in de Nations League.

Jammer van de late goal van Kylian Mbappé, denken ze. Maar toch, gelijkspelen tegen het grote Frankrijk, dat is een prestatie om trots op te zijn.

Maar dan komt de trainer naar binnen. En die is helemaal niet trots. Ralf Rangnick spreekt zijn spelers ernstig toe: een wedstrijd zo weggeven mag nooit meer gebeuren. Tegen geen enkele tegenstander.

Het is de eerste herinnering van Oostenrijks international Max Wöber aan zijn huidige bondscoach. "Ik heb nog nooit een trainer zó boos gezien als Rangnick toen", vertelt hij in aanloop naar het EK. "Wij zaten daar met het gevoel dat we iets knaps hadden gedaan en op de goede weg waren."

"Maar hij zei dat we alleen op de goede weg hadden gezeten als we die 1-0 over de streep hadden getrokken. Dat moment heeft iets veranderd bij ons. We zijn gaan beseffen dat het niet genoeg is dat je laat zien dat je kán winnen, maar dat je dan ook móét winnen."