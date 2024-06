Omstreden kledinggigant Shein probeert nu beursgang in Londen

De Chinese onlinekledingverkoper Shein wil naar de beurs in Londen. De kledinggigant heeft de documenten voor de aanvraag voor een beursgang bij de Britse toezichthouder ingediend, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

Eerder mikte Shein tevergeefs op een beursnotering in New York. Er was toen zware kritiek over mogelijke dwang- en kinderarbeid in de fabrieken van het merk. Tegelijk waren Amerikaanse politici fel tegen de beursnotering in New York vanwege vermeende nauwe controle door de Chinese overheid. Mede om die reden verhuisde Shein het hoofdkantoor al naar Singapore.

Na het mislukte Amerikaanse avontuur wordt al langer rekening gehouden met een Britse beursgang van Shein. Dit kan volgens analisten snel gaan nu het bedrijf hiervoor alle documenten heeft ingediend. Voor de beurs in Londen kan de beursgang een van de grootste ooit worden. De beurswaarde van Shein wordt geschat op zo'n 50 miljard dollar.

Dwangarbeid

Ook in Groot-Brittannië is er kritiek op de komst van het populaire modemerk. Ondanks beloftes om de arbeidsomstandigheden in de fabrieken te verbeteren, blijven er rapporten verschijnen over schrijnende situaties van werknemers: ze maken extreem lange werkdagen, worden onderbetaald en er is sprake van dwang- en kinderarbeid om de goedkope kleren van Shein te produceren.

Oppositiepartij Labour zei vorige maand tegen de zakenkrant FT een belastingvoordeel voor Shein aan te pakken als de partij de Britse verkiezingen wint.