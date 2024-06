Nederlander (22) in Spanje opgepakt in verband met dode man Leiden

In Spanje is een 22-jarige Nederlander aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man. Het lichaam van de man werd begin deze maand gevonden in een woning in Leiden. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

Volgens Omroep West werd het slachtoffer kort voor zijn dood op 6 juni nog gefilmd in een supermarkt in Leiden. Beelden daarvan zijn in het opsporingsprogramma van de omroep gedeeld.

Overlevering

De politie kreeg een verdachte in beeld en vond hem vervolgens in Spanje. Hij is daar afgelopen vrijdag opgepakt. De Nederlandse autoriteiten hebben Spanje gevraagd om de man over te leveren, schrijft de politie.

Het onderzoek is volgens de politie nog gaande.