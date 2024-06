Vanavond op tv: Assange vrij • Sanctienaleving Rusland • AI-camera's in de zorg • Prijs beste boekvertaling

Prijs voor de beste vertaling

Morgen wordt de shortlist bekend van de drie best vertaalde buitenlandse romans. Want een romanvertaler is "niet zomaar iemand die iets overtypt in een andere taal, maar iemand die een creatieve prestatie levert", zegt vertaler Martin de Haan. Hij dingt mee naar de Europese Literatuurprijs met zijn vertaling van de Franse roman Vernietigen van Michel Houellebecq.