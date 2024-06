Mu valt tijdens Amerikaanse trials en kan olympische titel 800 meter niet verdedigen

De Amerikaanse atlete Athing Mu kan haar olympische titel op de 800 meter niet verdedigen. De 22-jarige atlete kwam bij de trials in Eugene ten val.

Mu krabbelde op, maar kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. In tranen kwam ze over de finish. Alleen de eerste drie tijdens de trials verdienen een olympisch startbewijs en daar wordt ook in dit geval niet van afgeweken.

Mu veroverde drie jaar geleden op de Spelen van Tokio tweemaal goud. Ze was de beste op de 800 meter en won met de VS de 4x400 meter estafette.

Recordhoudster

In 2022 kroonde Mu zich ook tot wereldkampioene op haar specialiteit. Bij de WK van vorig jaar in Boedapest moest ze genoegen nemen met brons.

Mu, die vorig jaar september het nationale record op 1.54,97 bracht, liep dit seizoen nog geen wedstrijden om optimaal te herstellen van een blessure, Ze had zich volledig gericht op de trials.

De 800 meter werd nu gewonnen door Nia Akins in 1.57,36. Ook Allie Wilson en Juliette Whittaker verdienden een olympisch ticket.